Иран поддержал мирную инициативу Саудовской Аравии по Украине

Тегеран возлагает надежды на предстоящие переговоры по урегулированию украинского конфликта

Иранские власти поддерживают любые инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью информагентству Fars заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

"Мы приветствуем любые действия и инициативы, которые позволят достичь урегулирования украинского кризиса", - заявил дипломат.

Помимо этого, представитель внешнеполитического ведомства исламской республики подчеркнул, что власти Ирана возлагают большие надежды на предстоящие переговоры в Саудовской Аравии, которые, как предполагают политологи, могут ознаменовать начало дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что переговоры между Киевом и Вашингтоном о предоставлении гарантий безопасности Украине могут привести к мирному урегулированию конфликта. По его словам, на данный момент речь идет лишь о предварительных условиях потенциального соглашения.

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