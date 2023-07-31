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Иран поддержал мирную инициативу Саудовской Аравии по Украине

14:10
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Тегеран возлагает надежды на предстоящие переговоры по урегулированию украинского конфликта

Иранские власти поддерживают любые инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью информагентству Fars заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

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"Мы приветствуем любые действия и инициативы, которые позволят достичь урегулирования украинского кризиса", - заявил дипломат.

Помимо этого, представитель внешнеполитического ведомства исламской республики подчеркнул, что власти Ирана возлагают большие надежды на предстоящие переговоры в Саудовской Аравии, которые, как предполагают политологи, могут ознаменовать начало дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что переговоры между Киевом и Вашингтоном о предоставлении гарантий безопасности Украине могут привести к мирному урегулированию конфликта. По его словам, на данный момент речь идет лишь о предварительных условиях потенциального соглашения.

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