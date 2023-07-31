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Столичные полицейские выявили группу валютных мошенников

15:15
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Причиненный ущерб оценивается в сумму свыше 250 миллионов рублей

Столичные полицейские выявили преступную группу, которая больше года занималась мошенничеством с обменном валюты. Причиненный ущерб оценивается в сумму свыше 250 миллионов рублей. Возбуждено 15 уголовных дел, передает "ТВ Центр".

Злоумышленники подбирали помещения с двумя выходами, арендовали их по поддельным документам и открывали там офисы, внешне похожие на обменные пункты. Дождавшись клиента с крупной суммой, они уходили в другую комнату - якобы пересчитать деньги и проверить подлинность купюр. А затем покидали помещение через второй выход, иногда - через окно.

Желающих выгодно обменять деньги искали в интернете. Сейчас задержаны семь подозреваемых, еще шестеро объявлены в федеральный розыск.

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