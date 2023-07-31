Киев пообещал вернуть освобожденных боевиков "Азова" на поле боя

Это нарушает обещание, данное властям Турции при их освобождении

Вернувшиеся из Турции боевики националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России) снова будут принимать участие в боевых действиях. Такое заявление сделал в понедельник, 31 июля, командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

По его словам, освобожденные азовцы "готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные", при этом для него какого-то запрета на возвращение боевиков на поле боя нет, сообщает РИА Новости.

В сентябре 2022 года сообщалось, что в рамках очередного обмена пленными Киев передал Москве 48 человек, в том числе украинского политика Виктора Медведчука. Россия передала Украине 215 пленных националистов, в том числе ряд руководителей запрещенного батальона "Азов". Владимир Зеленский сообщил, что по условиям обмена пять командиров из "Азова" будут находиться в Турции до окончания боевых действий "под личные гарантии президента Турции".

Однако в 2023 году Анкара согласилась выдать пятерых азовцев Украине. Президент Турции Реджеп Эрдоган заверил, что эта ситуация глобально не сказалась на взаимоотношениях между Москвой и Анкарой, а также пообещал в августе при встрече с российским лидером Владимиром Путиным вновь обсудить эту проблему.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"