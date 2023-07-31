ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев пообещал вернуть освобожденных боевиков "Азова" на поле боя

14:25
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Это нарушает обещание, данное властям Турции при их освобождении

Вернувшиеся из Турции боевики националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России) снова будут принимать участие в боевых действиях. Такое заявление сделал в понедельник, 31 июля, командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.
ФСБ задержала пропагандиста террористического нацполка "Азов" в Хакасии

По его словам, освобожденные азовцы "готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные", при этом для него какого-то запрета на возвращение боевиков на поле боя нет, сообщает РИА Новости.

В сентябре 2022 года сообщалось, что в рамках очередного обмена пленными Киев передал Москве 48 человек, в том числе украинского политика Виктора Медведчука. Россия передала Украине 215 пленных националистов, в том числе ряд руководителей запрещенного батальона "Азов". Владимир Зеленский сообщил, что по условиям обмена пять командиров из "Азова" будут находиться в Турции до окончания боевых действий "под личные гарантии президента Турции".

Однако в 2023 году Анкара согласилась выдать пятерых азовцев Украине. Президент Турции Реджеп Эрдоган заверил, что эта ситуация глобально не сказалась на взаимоотношениях между Москвой и Анкарой, а также пообещал в августе при встрече с российским лидером Владимиром Путиным вновь обсудить эту проблему.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский и главари запрещенного нацбатальона "Азов"
Владимир Зеленский и главари запрещенного нацбатальона "Азов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.