Путин назвал базу решения стоящих перед Россией задач

Президент встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным

Развитие экономики является базой для решения всех задач, стоящих перед Россией и в экономической, и в социальной сферах. Такое заявление сделал в понедельник, 31 июля, российский лидер Владимир Путин.

Президент провел встречу с председателем нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным и положительно оценил работу Госдумы в прошедшую весеннюю сессию.

При этом глава государства выразил надежду на то, что в диалоге с правительством, как это было до сих пор, "будут всегда найдены развязки, приемлемые решения, которые, безусловно, должны пойти и пойдут на благо развития России", сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что главное для развития страны — сосредоточится на том, в чем уже есть разработки, и на критически важных задачах. Как заявил глава государства, Россия должна обладать собственными компетенциями в критически важных отраслях для развития страны. При этом страна не станет замыкаться в себе, а будет развивать взаимовыгодные научные альянсы с другими государствами.

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