Силуанов назвал основной фактор ослабления курса рубля

Ситуация на валютном рынке является сезонным явлением

Ослабление курса национальной валюты связано с торговым балансом. Об этом в интервью информагентству ТАСС заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

"Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом - притоками и оттоками валюты в страну и из нее", - заявил Силуанов.

При этом министр подчеркнул, что недавнее ослабление курса рубля является сезонным явлением, поскольку летом происходит резкий рост спроса на резервные валюты из-за уезжающих за границу российских граждан.

Он также добавил, что многие финансисты связывают ослабление курса национальной валюты с взимаемой отечественными банками комиссией. По его словам, Минфин и ЦБ приняли решение об установлении лимита в 1 млрд долларов на вывод валюты от продажи иностранного бизнеса.

Ранее финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что в ближайшее время курс национальной валюты по отношению к мировым резервным валютам начнет постепенно укрепляться. По его словам, на ослабление курса рубля влияет неустойчивость баланса импорта и экспорта.

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