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Патрушев: атаки дронов ВСУ на Россию курирует Запад

14:43
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Атаки дронов ВСУ на Россию курирует Запад

Запад курирует украинские атаки беспилотниками на Москву, Крым, приграничные и другие регионы России.

Об этом в понедельник, 31 июля, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

"США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы", - отметил он (цитата по РИА Новости).

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву в очередной раз атаковали украинские беспилотники. Один дрон был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области. Два подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего они потеряли управление и потерпели крушение на территории "Москва-Сити". Пострадавших нет, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях.

В Кремле, комментируя атаку Киева, заявили, что Украина не скрывает своей террористической сущности.

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Николай Патрушев
Николай Патрушев
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