Патрушев: атаки дронов ВСУ на Россию курирует Запад

Атаки дронов ВСУ на Россию курирует Запад
Запад курирует украинские атаки беспилотниками на Москву, Крым, приграничные и другие регионы России.
Об этом в понедельник, 31 июля, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
"США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы", - отметил он (цитата по РИА Новости).
В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву в очередной раз атаковали украинские беспилотники. Один дрон был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области. Два подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего они потеряли управление и потерпели крушение на территории "Москва-Сити". Пострадавших нет, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях.
В Кремле, комментируя атаку Киева, заявили, что Украина не скрывает своей террористической сущности.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"