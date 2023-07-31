К этому привела поддержка киевского режима

Атаки на Крымский мост подтверждают, что США и их союзники, помогающие киевскому режиму, фактически являются спонсорами терроризма. Такое заявление сделал в понедельник, 31 июля, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Как напомнил политик, американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на чиновника из США заявил, что администрация Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост, в ходе которых применялись американские технологии. Это подтверждает, что США и их союзники, оказывая киевскому режиму финансовую помощь и продолжая поставки вооружения, фактически являются спонсорами терроризма.

Подобные действия Запада подчеркивают важность задач по обеспечению безопасности российских граждан, которые решаются в ходе специальной военной операции на Украине, цитирует Патрушева РИА Новости.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские стратеги спонсируют террористические планы Киева, военная помощь США Украине приводит лишь к новым страданиям и смертям. Дипломат обвинил Соединенные Штаты в спонсировании террористических планов Киева и подчеркнул, что в реальности они добиваются лишь еще большего количества человеческих страданий и смертей.

Спикер Кремля Дмитрий Песков указывал, что коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в России. Представитель главы государства указал на то, что западные партнеры Украины "в данном случае не гнушаются никаким молчанием", причем "это не новость, это было и раньше".

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