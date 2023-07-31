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Патрушев: благодаря помощи англосаксов Киев ощущает вседозволенность

14:56
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Страны Запада используют киевский режим для достижения своих целей

Украинские власти ощущают "полную вседозволенность" благодаря финансовой и военной помощи стран Запада. Об этом в ходе выступления на совещании в Петрозаводске заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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"Неонацистский киевский режим ощущает полную вседозволенность из-за увеличения финансовой и военной помощи англосаксов", - заявил Патрушев, чьи слова приводит ТАСС.

При этом политик подчеркнул, что западные страны увеличивают финансирование Киева из-за стремления нанести России "стратегическое поражение" в зоне СВО.  

Он также добавил, что режим Владимира Зеленского использует простых граждан Украины в качестве "расходного материала" в противостоянии с ВС России.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что США и ЕС требуют от украинской армии продолжения "самоубийственного" контрнаступления. По его словам, такие требования страны Запада выдвигают из-за страха проиграть в противостоянии с Россией.

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