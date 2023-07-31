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IT и медицина оказались самыми популярными направлениями у российских абитуриентов

15:19
  • понедельник
  • 31 июля 2023

В 2023 году в вузы подано 2, 8 млн заявлений

Абитуриенты в России в 2023 году чаще всего подают заявления на обучение в вузах по специальностям, связанным с информационными технологиями (IT). Об этом в понедельник, 31 июля, рассказал заместитель руководителя Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев.

Замминистра перечислил самые востребованные специальности по этому направлению: информационная и вычислительная техника, прикладная математика, прикладная информатика, информационная безопасность.

Также в числе лидеров — медицина и педагогика, а экономика, менеджмент и юриспруденция сохраняют спрос, но в существенно меньшей степени, чем несколько лет назад, сообщает ТАСС.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что всего в вузы поступило 2,8 млн заявлений от более 930 тысяч человек. При этом с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" подано около 2,2 млн заявлений от 550 тысяч абитуриентов.

Самыми популярными вузами стали Казанский (Приволжский) федеральный университет, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н.Ельцина, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, МИРЭА — Российский технологический университет и Финансовый университет при правительстве, сообщает "Интерфакс".

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