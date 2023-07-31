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Возросло число пострадавших от массового отравления в лагере в Тульской области

15:21
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Врачи фиксируют признаки кишечной инфекции

Число пациентов с кишечной инфекцией, выявленных в летнем оздоровительном лагере имени Чекалина в Тульской области возросло до 27. Как сообщили в региональном управлении СК России, в числе пострадавших – восемнадцать детей и девять взрослых.

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Ранее сообщалось, что в летнем лагере имени Чекалина 10 детей обратились за медицинской помощью. Эксперты Роспотребнадзора предварительно заключили, что случаи заболевания связаны с острой кишечной инфекцией.

30 июля к врачам обратились новые заболевшие с рвотой, диареей и высокой температурой. Дети – из разных отрядов, но питались все в общей столовой. Медики заявляют, что сейчас состояние пациентов удовлетворительное. Все обстоятельства и причины ЧП выясняют специалисты Роспотребнадзора и прокуратура, передает ТАСС.

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