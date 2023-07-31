"Сделает ли он это?": в США раскрыли следующий шаг Путина после краха наступления ВСУ

Российский лидер расширит зону влияния до Днепра

После провала наступательных действий ВСУ российский лидер Владимир Путин прикажет ВС России расширить зону контроля до Днепра. Об этом в интервью американскому радиоведущему Гарланду Никсону заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

"Когда наступление ВСУ со всеми их резервами полностью захлебнется, у Путина будет полная свобода действий. Он дойдет до самого Днепра. Сделает ли он это? Думаю, да", - заявил Макговерн.

При этом бывший аналитик ЦРУ подчеркнул, что "передовые" вооружения НАТО не смогут сломить боевой дух российских военных. По его словам, один танк ВС России способен уничтожить колонну бронемашин противника.

Он также добавил, что поставляемая западными странами бронетехника отказывается работать из-за ландшафта местности в зоне проведения военной спецоперации на территории Украины.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что хорошее отношение российских военных побуждает украинских солдат массово сдаваться в плен. По его словам, на освобожденных ВС России территориях находятся не только конвои с лекарствами, но и продукты первой необходимости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"