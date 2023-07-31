Появились подробности 14-летнего заточения россиянки

Инцидент произошел в Челябинской области

Обычный деревенский дом в посёлке Смолино. Это, по сути, частный сектор Челябинска. Старая крыша, но забор и ворота покрашены недавно. Трава в палисаднике вся выкошена. Дом ничем не примечателен. Таких сотни тысяч по всей стране. Можно сказать, типовая советская постройка. Отсюда и сильное удивление местных жителей, когда они узнали, что здесь происходило.

По данным следствия, дом всё-таки был обитаем. В нём проживал 51-летний мужчина. Сообщается, что его зовут Владимир. Жил он с матерью, 72-летней Валентиной. Она работа медсестрой. Отец Владимира, местный гармонист, умер около пяти лет назад. Ещё в доме жила женщина. Звали её Екатерина. Согласно материалам уголовного дела, Владимир познакомился с ней на вокзале. Предложил выпить. Пришли домой. Это было в 2009 году и Кате тогда было 19. Почти 14 лет была узницей в этом доме. Близкие друзья семьи знали о девушке. Но даже не догадывались, кто она на самом деле.

Екатерина родом из неблагополучной семьи и поэтому все 14 лет её никто не искал. Ну, ушла и ушла из дома. Как сейчас удалось установить следствию, девушка всегда находилась взаперти. Когда Владимир уходил по делам, то связывал её. Сообщается, регулярно насиловал и заставлял вести хозяйство. Убираться, готовить еду.

Местные жители очень редко видели Владимира. Мать говорила - он хозяйство ведёт и на огороде работает. На самом деле мужчина очень часто и помногу выпивал.

"После того, как у мужчины произошло обострение психического заболевания и его доставили в лечебное заведение, женщине удалось убежать из места, где её удерживали", - сообщил Владимир Шишков, официальный представитель СК по Челябинской области.

Скорую помощь Владимиру вызвала мать. Когда его забрали врачи, он не успел запереть Екатерину и только поэтому ей удалось сбежать. Сейчас озвучивается такая версия освобождения. Проводя обыск в доме и на участке, следователи обнаружили человеческие кости и раздробленный череп. По предварительным данным, останки пролежали в земле от семи до десяти лет. Пока уголовное дело возбуждено по статье "Похищение человека". Подозреваемый в больнице под охраной. Его пожилая мать - в полиции.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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