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Путин подписал поправки о штрафах за неявку в военкомат

15:47
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Они вырастут до 30 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении административной ответственности за неявку в военкоматы, за неоказание содействия комиссариатам в мобилизационной работе, непредставление списков подлежащих мобилизации граждан.

Неявка без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, повлечет наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс".

В первоначальной редакции законопроекта штрафы были указаны более значительные — 40-50 тысяч рублей. Однако затем документ скорректировали, снизив размер штрафов до 10-30 тысяч рублей.

Министерство обороны России при этом выступило за постановку граждан на воинский учет без личной явки в военный комиссариат — исходя из данных, которые содержатся в соответствующем государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах.

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