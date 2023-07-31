Мобилизация активизировалась в западных регионах Украины

При этом всё больше стран настаивают на дипломатическом урегулировании конфликта

Рано в НАТО радовались, что сумели уговорить строптивую Турцию дать "зеленый свет" вступлению Швеции в альянс. Беда пришла, откуда не ждали. Внеочередное заседание Венгерского парламента по этому вопросу бойкотировала правящая партия премьера Орбана. А ведь для полноправного членства Стокгольму нужно заручиться поддержкой представительных органов всех стран альянса. Так что пока процесс затягивается.

Украине по итогам саммита НАТО в Вильнюсе даже ради приличия никто и ничего обещать не стал. А потому Киеву срочно потребовался новый стимул, чтобы гнать украинцев на верную гибель. Мобилизация, сообщают местные СМИ, добралась уже и до некогда спокойных областей западной Украины. Берут всех, без разбора.

Видимо, примерно так же будут выглядеть переговоры с западными союзниками, предложившими вместо членства Украины в НАТО некие двусторонние гарантии безопасности. С каждой из стран "Большой семёрки" Киев подпишет отдельное соглашение, предполагающее в том числе и поставки вооружения. Переговоры с США начнутся уже на следующей неделе. За процессом внимательно следят и в Кремле.

"Разумеется, это идет в разрез с пониманием тезиса неделимости безопасности, то есть фактически они продолжают линию на то, чтобы заниматься вопросами безопасности Украины в ущерб безопасности нашей страны. Это противоречит важному принципу в международном праве, будет вести лишь к дальнейшему ухудшению ситуации с безопасностью на европейском континенте", - заявил Дмитрий Песков.

Свои переговоры по Украине намерена организовать и Саудовская Аравия. Всё больше стран настаивают на дипломатическом урегулировании конфликта. Но киевский режим не хочет и не может договариваться, ведь используется для борьбы с Россией. Не выдержал даже глава министерства обороны Италии:

"Ситуация сегодня зашла в тупик. Украинское контрнаступление, как некоторые из нас предполагали, столкнулось с серьезными трудностями. Следовательно, нужен политический выбор, определяющий окончание конфликта. Приближаются президентские выборы в США, которые могут изменить позицию этой страны".

Позицию действующего американского президента, похоже, уже ничего не может изменить – ни провальное украинское контрнаступление, ни скандал с сыном Хантером. Байден по старой-доброй традиции отдыхает на солнечном побережье. На этот раз поберёг впечатлительных американцев и не стал снимать футболку. Журналисты подсчитали: примерно 40% своего президентского срока Байден проводит в отпуске. Но в публикациях западных СМИ во всех мировых проблемах всё равно виноват Путин.

"Когда я делал фильм о Путине, вы его видели? Я задавал ему прямые вопросы. Он отвечал, и я не почувствовал никакой воинственности. Он продолжал называть США своими партнерами. Так и говорил: "наши американские партнеры". Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина", - отметил американский режиссер Оливер Стоун.

Более того, тех же европейцев всё труднее получается отвлекать от реальных проблем. Некогда тихие и спокойные улочки немецких городов после приезда украинских беженцев перестали быть безопасными.

"Всё чаще офицерам приходится выезжать в эти места размещения. Нарушение спокойствия, оскорбления, угрозы, нападения, наркотики, кражи - спектр правонарушений разнообразен. С января по март полиции пришлось совершить 230 рейдов. В среднем это составляет почти три выезда в день", - пишут СМИ.

Остановить украинизацию Польши призывают даже футбольные фанаты, растянув во время матча гигантский баннер с напоминанием о волынской резне. Граждане, в отличие от политиков, не страдают исторической амнезией.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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