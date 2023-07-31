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ГУР Украины отказалось признать причастность к атаке дронов на Москву

15:59
  • понедельник
  • 31 июля 2023

При этом Киев пригрозил России "определенными инцидентами" в будущем

Беспилотники, атаковавшие российскую столицу в минувшие выходные, следует расценивать как "неизвестные, неопознанные летательные объекты". Такое заявление сделал в понедельник, 31 июля, представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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Чиновник отказался подтвердить причастность Киева к данной атаке, однако заявил, что Россия в условиях боевых действий должна быть готова к новым атакам на ее территории.

По словам Юсова, Москва и другие российские населенные пункты, "конечно, находятся в зоне опасности, и с ними, так или иначе, могут случаться определенные инциденты", сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на фоне неудачного так называемого контрнаступления киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации.

В этих условиях российские военные предпринимают дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря.

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