Уничтожен цех по сборке украинских беспилотников

"Южная" группировка ВС России отразила одиннадцать атак противника на Донецком направлении. Российская авиация и артиллерия уничтожили более 200 боевиков ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным генерала, российская армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах Краматорска, Новоселовки и Константиновки в ДНР. Потери украинских подразделений за сутки превысили 220 военнослужащих.

В Запорожской области ВС России поразили штаб и место дислокации оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Возле населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ. А в Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, сообщили на брифинге в Минобороны.

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