ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России поразили штаб 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Запорожье

15:48
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Уничтожен цех по сборке украинских беспилотников

"Южная" группировка ВС России отразила одиннадцать атак противника на Донецком направлении. Российская авиация и артиллерия уничтожили более 200 боевиков ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС России продвинулись на краснолиманском направлении
ВС России нанесли удары по позициям ВСУ у Антоновского моста в Херсоне

По данным генерала, российская армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах Краматорска, Новоселовки и Константиновки в ДНР. Потери украинских подразделений за сутки превысили 220 военнослужащих.

В Запорожской области ВС России поразили штаб и место дислокации оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Возле населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ. А в Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, сообщили на брифинге в Минобороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пуск ракеты с корабля ВМФ России
Пуск ракеты с корабля ВМФ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.