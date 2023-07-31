Захарова: переговоры по Украине в Саудовской Аравии могут оказаться полезными

Страны Запада должны осознать абсурдность плана Зеленского

Инициатива Саудовской Аравии по Украине может помочь странам Запада осознать "абсурд" плана главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в ходе очередного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, надеюсь оно поможет Западу понять абсурд плана Зеленского", - заявила Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что на данный момент России предлагают множество различных "инициатив" относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, российская сторона рассмотрит каждое из предложений "западных партнеров".

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Тегеран поддерживает инициативу Саудовской Аравии по мирному урегулированию кризиса на Украине. По его словам, власти Ирана возлагают большие надежды на предстоящие переговоры.

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