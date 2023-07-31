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В Швеции снова сожгли Коран

16:17
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Акция прошла возле шведского парламента

Акция с сожжением Корана прошла возле парламента в Стокгольме. Организаторы действа, мигранты из Ирака, заручились разрешением шведских властей. Моральную поддержку Салвану Момика и Салвану Наджему оказали около несколько десятков сочувстующих.

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Как передает ТАСС, на площади Минтторгет в столице Швеции собрались около 50 человек, большинство из которых - журналисты. Активисты пинали экземпляр священной книги мусульман, а затем подожгли несколько страниц Корана.

Подожженную книгу выбросили в мусорный бак, туда же отправили еще один разорванный экземпляр Корана. Собравшиеся за полицейским оцеплением мусульмане предлагали поджигателем выйти за кордон и "поговорить один на один", однако Момика и Наджем эти призывы проигнорировали.

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