Собянин рассказал о новинках мобильного приложения "Электронный дом"

Приложение стало удобнее

Мобильное приложение "Электронный дом Москвы" сделали еще удобнее с учетом пожеланий пользователей. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как отмечается в сообщении, теперь на главном экране отображаются все самые нужные опции: "Новости", "Популярное", "Важное", "Истории". Так, в "Популярном" собраны самые востребованные сервисы платформы, а в "Историях" горожане могут ознакомиться с полезными статьями и советами.

Также на главной странице приложения можно будет увидеть число баллов, которые начисляются за активность в городских проектах. Их можно обменять на поощрения на сайте "Миллион призов", рассказал мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что стать участником проекта "Московское долголетие" теперь можно не выходя из дома. На официальном сайте мэра столицы заработал онлайн-сервис подачи заявлений на участие.

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