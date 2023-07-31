Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Президент потребовал принять меры для улучшения положения ветеранов

Указ о подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов подписал президент России Владимир Путин. Отмечается, что решение принято с учетом всемирно-исторического значения победы советского народа.

Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, кабмин в трехмесячный срок должен разработать план празднований. При этом будут предусмотрены торжественные мероприятия, посвященные решающим сражениям Великой Отечественной войны: в них примут участие главы иностранных государств.

Кроме того, правительству поручено принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов. Координацией деятельности по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне займется оргкомитет "Победа".

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