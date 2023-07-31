Киевский режим сметут

Нынешнее украинское правительство в скором будущем просто сметут. К власти в результате специальной операции придет кабинет, дружественный России, прогнозирует бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Как отметил экс-сотрудник спецслужбы в интервью YouTube-каналу Dialogue works, новое украинское правительство будет противостоять давлению сторонников Бандеры. Итогом конфликта станет поражение НАТО, которая начнет разваливаться: страны станут покидать блок, доказавший свою неэффективность.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что источник нынешней власти на Украине — это госпереворот, и в Москве об этом никогда не забудут. Российский лидер отметил, что во власти на Украине обосновались неонацисты, совершающие преступления против гражданского населения, передает РИА Новости.

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