Десятки снарядов вынесло на популярный пляж в Стамбуле

Прибрежная зона закрыта для туристов

Отдыхающие на популярном пляже Софулар черноморского курорта Шиле в окрестностях Стамбула обнаружили в море неразорвавшиеся снаряды. Прибывшая на место полиция подтвердила, что найденные предметы – действительно боеприпасы.

Прибрежная зона оцеплена. Туристов попросили покинуть район. Вызванные водолазы нашли не менее 28 боеприпасов, восемь удалось доставить на берег для последующего уничтожения, передает турецкий телеканал NTV.

Как сообщили телеканалу эксперты, в результате анализа изображений, проведенного спецслужбами и военно-морским командованием, установлено: подозрительные предметы представляют собой артиллерийские снаряды. Решено найденные боеприпасы обезвредить в среду, 2 августа.

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