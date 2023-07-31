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Десятки снарядов вынесло на популярный пляж в Стамбуле

18:09
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Прибрежная зона закрыта для туристов

Отдыхающие на популярном пляже Софулар черноморского курорта Шиле в окрестностях Стамбула обнаружили в море неразорвавшиеся снаряды. Прибывшая на место полиция подтвердила, что найденные предметы – действительно боеприпасы.

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Прибрежная зона оцеплена. Туристов попросили покинуть район. Вызванные водолазы нашли не менее 28 боеприпасов, восемь удалось доставить на берег для последующего уничтожения, передает турецкий телеканал NTV.

Как сообщили телеканалу эксперты, в результате анализа изображений, проведенного спецслужбами и военно-морским командованием, установлено: подозрительные предметы представляют собой артиллерийские снаряды. Решено найденные боеприпасы обезвредить в среду, 2 августа.

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