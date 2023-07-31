Путин поручил выделить средства на постройку 200 пассажирских судов

Программа рассчитана до 2035 года

В России до 2035 года будет построено не менее 200 пассажирских судов. Средства на программу льготного лизинга для строительства выделят из Фонда национального благосостояния, сказано в перечне поручений президента по итогам совещания по вопросам развития речного судоходства.

Также поручено разработать и реализовать до 2035 года, предусмотрев выделение необходимого финансирования, программу капитального ремонта и модернизации сооружений "Канала имени Москвы". Цель - обеспечение судоходства, бесперебойного водоснабжения города Москвы и безопасной эксплуатации судоходных гидротехнических сооружений,.

В документе, размещенном на сайте Кремля, отмечается, что запланировано строительство и электросудов. Также Владимир Путин поручил правительству обеспечить возможность использования электронных билетов на водном транспорте, говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.

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