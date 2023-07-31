Россия призвала ООН дать объективную оценку террористическим методам Украины

Киев, провалив контрнаступление, начал все чаще прибегать к террористическим методам

Секретариат ООН должен дать объективную оценку террористическим методам Украины, которые отдаляют перспективы мирного урегулирования. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

Это уже пятое за месяц заседание Совбеза Организации объединённых наций по украинской проблематике. Его запросила Россия. Цель - донести до мировой общественности то, что киевский режим, провалив контрнаступление, начал все чаще прибегать к террористическим методам. И из-за этого конфликт только усугубляется.

"С легкой руки кураторов вся Украина превратилась в террориста-смертника, готового отстаивать заокеанские геополитические интересы до последнего украинца", - заявил Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при ООН.

За примерами террористических атак на нашу страну далеко ходить не нужно. Регулярные обстрелы приграничных регионов. Беспорядочные удары беспилотниками по Москве и другим городам. Запуск в Брянскую область диверсантов, стреляющих в спины детям. Неоднократные попытки уничтожения Крымского моста, одна из них - с участием смертника, водителя начиненного взрывчаткой грузовика. Классика террористического жанра.

С военной точки зрения это бессмысленные акции, которые не влияют на ход боевых действий. Повреждения получают исключительно гражданские объекты, погибают мирные люди. Последними нацисты Зеленского не гнушаются прикрываться, даже если это пока еще граждане их же страны. Тактика, которую американцы обкатали на взращённых ими же боевиках запрещенного в России "Исламского государства".

"Особенно усердствовал размещавшийся в Мариуполе неонацистский батальон "Азов" (запрещен в России), признанный в России террористическим. В нашем распоряжении оказались методички азовцев по превращению жилых многоэтажек в сендвичи, где первые и последние этажи занимают военные, а в заложниках держат гражданских", - рассказал Дмитрий Полянский.

О жуткой практике, так же позаимствованной у террористов "Исламского государства", сегодня рассказал секретарь Совета безопасности России. Игиловцы торговали органами как заложников, так и своих погибших соратников. Боевики Зеленского тоже не щадят ни чужих, ни своих.

"Используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантологии. Видимо, не случайно в прошлом году Зеленский подписал закон о трансплантации, предусматривающий изъятие человеческих органов без согласия", - отметил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Пока еще живых боевиков Зеленский использует в так называемых мясных штурмах. Убитых ими гражданских - для провокаций против России. Как было с ударом по вокзалу в подконтрольном Киеву Краматорске или постановками в Буче. И это еще один чудовищный аспект украинского терроризма: ради политической выгоды. Так же, как и устранение неугодных. Тех, кто рассказывает правду о киевском режиме. Как было с Дарьей Дугиной и Владленом Татарским. Российская сторона настояла на том, чтобы по видеосвязи в Совбезе ООН выступил случайный пострадавший от кровожадности Зеленского. Координатор "Бессмертного полка" в Эстонии, высланный из прибалтийской республики за свои взгляды и убеждения, Сергей Чаулин сидел буквально в первых рядах на выступлении Владлена Татарского в санкт-петербургском кафе, когда прогремел мощный взрыв.

"Очень хотелось бы, чтобы были наказаны не только исполнители, но и их заказчики. Эти теракты должны быть осуждены мировой общественностью и международными организациями", - заявил он.

Мировая общественность - здесь же, в зале Совбеза. Выражает недовольство тем, что Россия оторвала от важных дел и якобы злоупотребляет площадкой ООН.

Позиция коллективного запада: в условиях СВО Украина имеет право обороняться любыми способами. Наш представитель напомнил, что терактами Киев начал промышлять задолго до спецоперации. Сразу после госпереворота. Убийства неугодных украинских политиков, общественных деятелей и журналистов, сжигание заживо людей в Одессе, бомбардировки городских кварталов Донбасса. Москва призвала ООН дать объективную оценку террористическим методам Украины.

Накануне заместитель официального представителя генсека организации высказался по поводу атак беспилотников на Москву. Заявил, что ООН выступает против любых нападений на гражданские объекты где бы то ни было. Ни осуждения, ни, тем более, требования привлечь украинских террористов и их западных кураторов к ответственности не прозвучало.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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