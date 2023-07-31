Украинские радикалы ударили из натовского оружия
Донецк сегодня подвергся массированному обстрелу со стороны украинских националистов. По центру города радикалы ударили из натовского оружия - реактивных систем залпового огня "Хаймарс", также использовали ракетный комплекс "Точка-У". Мишенями стали исключительно гражданские объекты - жилые дома, торговые центры, детский сад, автовокзал. В результате атаки по меньшей мере 4 человека погибли, ещё 11 получили ранения различной степени тяжести.
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