Суд арестовал российские активы миллиардера Ахметова за финансирование ВСУ

Речь идет о десятках миллионов рублей

Российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова арестованы. Решение принял Басманный суд Москвы по делу о финансировании Вооруженных сил Украины.

Как сказано в постановлении суда, наложен арест на имущество ООО "Метинвест Евразия", частной компании с ограниченной ответственностью "Метинвест Б. В." и ООО "Белгородметаллоснаб". Фирмы входят в группу компаний SCM Holdings Limited, 100% акций которой принадлежат Ахметову, передает ТАСС.

Как установило следствие, с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited, спонсировали ВСУ и отряды националистов, в том числе признанный террористическим и запрещенный в России батальон "Азов". Следователи считают, что спонсирование структурами Ахметова терроризма шло в том числе и за счет средств, поступавших из России - речь идет о десятках миллионов рублей.

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