Песков: Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Семьдесят восьмая сессия Генеральной ассамблеи открывается в сентябре

Участие в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке пока не значится в планах Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Семьдесят восьмая сессия Генассамблеи открывается в сентябре, передает РИА Новости.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на источники передает, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Он собирается представить международному сообществу свою "формулу мира".

По данным источников, Киев требует проведения отдельного саммита по "мирной формуле" Зеленского на полях ООН. Однако даже союзники Украины не поддерживают эту идею. Причем некоторые из них хотели бы сначала увидеть предложения стран Глобального Юга по урегулированию украинского кризиса.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"