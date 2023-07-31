Нигер прекратил экспорт золота и урана во Францию

Мятежники заявили, что французы им не нужны

Нигеру не нужны французы, чтобы обеспечить безопасность государства. В стране есть уран, алмазы, золото, нефть – и граждане больше не намерены жить, как рабы, заявил журналистам один из мятежников, сместивших президента страны Мохаммеда Базума.

Захватившие власть военные объявили о прекращении экспорта золота и урана во Францию. Нигер располагает большими запасами урана, от которых сильно зависит Франция. Африканская страна обеспечивает 15-17% поставок этого сырья для французских атомных электростанций.

Военные устроили мятеж в Нигере в минувшую среду. Бойцы президентской гвардии заблокировали дворец главы государства. Они объявили о смещении президента Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа, передает РИА Новости.

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