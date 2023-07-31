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В США рассказали о крахе ВСУ

21:32
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Украинская армия не может изменить ситуацию на поле боя

Украинская армия потеряла большую часть артиллерийских установок калибром 155 миллиметров. У ВСУ нет достаточной артиллерии, чтобы изменить ситуацию на поле боя, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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По словам аналитика, у ВСУ на исходе как сами установки, так и боеприпасы. Кроме того, постоянно атакуют российские дроны, которые охотятся за артиллерией и взрывают ее. Эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что именно по этой причине президент США Джо Байден принял решение передать украинской армии кассетные снаряды.

Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными снарядами в июле. Эти боеприпасы запрещены международной конвенцией. Документ ратифицирован 123 странами. США, Украина, Китай и Россия в это число не входят, передает РИА Новости.

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