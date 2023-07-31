Над Москвой взошла "осетровая" Луна

Она максимально приблизилась к Земле
Красочное природное явление - суперлуние. Жители столичного региона могут полюбоваться этим астрономическим явлением уже сейчас.
На чистом небе появилась огромная "осетровая" Луна. Она максимально приблизилась к Земле, поэтому светит гораздо ярче и кажется намного больше, чем в обычное полнолуние.
А осетровой Луну называют потому, что наши предки считали, что именно в последний летний месяц - лучшее время для ловли именно осетровых рыб.
Следующее самое крупное суперлуние в этом году будет в конце августа - в ночь на 30.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"