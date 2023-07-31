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Над Москвой взошла "осетровая" Луна

22:33
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Она максимально приблизилась к Земле

Красочное природное явление - суперлуние. Жители столичного региона могут полюбоваться этим астрономическим явлением уже сейчас. 

На чистом небе появилась огромная "осетровая" Луна. Она максимально приблизилась к Земле, поэтому светит гораздо ярче и кажется намного больше, чем в обычное полнолуние.

А осетровой Луну называют потому, что наши предки считали, что именно в последний летний месяц - лучшее время для ловли именно осетровых рыб.

Следующее самое крупное суперлуние в этом году будет в конце августа -  в ночь на 30.

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