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ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

21:55
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Противник стягивает силы в Никополе и Марганце

Планы украинских войск по форсированию Днепра на время сорваны, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, ВС России минувшей ночью нанесли упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце.

Источники рассказали о подготовке ВСУ к форсированию Днепра
Власти Херсонской области предупредили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

Как сообщал Рогов ранее, украинские войска готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС. Атака планировалась на конец июля. Противник сосредоточил силы в Никополе и Марганце Днепропетровской области, откуда планировал форсировать пересохшее Каховское водохранилище в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

В ночь на 6 июня ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области. Экстренные службы сообщали о гибели 55 человек, СК России возбудил уголовное дело о теракте, передает РИА Новости.

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