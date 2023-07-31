В Дагестане козел повис на электропроводах

Животное зацепилось за них рогами

Кадры из Дагестана, которые вызвали много вопросов у пользователей сетей. На одной из горных дорог пришлось спасать козла, который повис на электропроводах, зацепившись за них рогами.

На самом деле козел вовсе не решил, что он троллейбус, как шутили в комментариях. Животное перевозили в кузове слишком высокой машины, кстати, местные в таких не ездят. А тут приехали из соседнего села - покупать скот.

Этот козел кататься не привык и решил покинуть грузовик. В итоге парнокопытное благополучно сняли с аттракциона, а провода восстанавливают ремонтники.

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