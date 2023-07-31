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В Канаде из-за лесного пожара эвакуируют город

22:31
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Огонь подобрался к населенному пункту

Канадские власти отдали приказ об эвакуации города Осойос в провинции Британская Колумбия.

Причина - лесной пожар, который вышел из-под контроля и пересек границу с американским штатом Вашингтон. Огонь уже в 4 километрах от населенного пункта.

В настоящее время им охвачено 885 гектаров на канадской стороне. Общая же площадь пожара, включая американскую территорию, составляет около 2000 гектаров.

Население Осойоса - около семи тысяч человек. В тушении огня задействованы два вертолета и тяжелая техника. Местные власти опасаются, что городок полностью выгорит к вечеру вторника.

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