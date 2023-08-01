Собянин сообщил о новой попытке беспилотников атаковать Москву

Аппараты были сбиты средствами ПВО

Минувшей ночью в Москве и Московской области была пресечена новая попытка террористической атаки киевского режима.

Два беспилотных летательных аппарата были сбиты в Подмосковье, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В результате неуправляемый дрон повредил фасад одной из башен "Москва-Сити". По предварительным данным, никто не пострадал.

Как уточнили в Министерстве обороны, два беспилотных летательных аппарата были уничтожены в воздухе над Одинцовским и Нарофоминским районами Московской области. Еще один потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".

Мэр столицы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил, что у одной из башен комплекса "Москва-Сити" поврежден фасад на уровне 21 этажа.

"Нарушено остекление 150 кв м. Информации о пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", - говорится в посте мэра в Telegram.

Ранее БПЛА пытались атаковать столицу в ночь на воскресенье, 30 июля. Один дрон был сбит средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Два аппарата были подавлены комплексами РЭБ, после чего они упали на территории "Москва-Сити". Незначительно повреждены оказались фасады на двух офисных башнях.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отказался подтвердить причастность Киева к данному инциденту, однако заявил, что Россия в условиях боевых действий должна быть готова к новым атакам на ее территории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же заявил, что попытки атак украинских беспилотников на Москву подтверждают террористическую сущность киевского режима.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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