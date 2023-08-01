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Российские военные пресекли выдвижение двух штурмовых групп ВСУ

09:05
  • вторник
  • 01 августа 2023

На южнодонецком направлении

Российские войска в зоне СВО отразили восемь попыток атак украинских националистов, более 100 боевиков уничтожены, сообщили в Минобороны России.

Группировка "Восток" в районе Урожайного на южнодонецком направлении пресекла выдвижение двух штурмовых групп ВСУ. А барражирующие боеприпасы "Ланцет" ликвидировали немецкий танк Leopard и американскую БМП Bradley.

На угледарском участке фронта нашим танкистам удалось не только нанести существенный урон противнику, но и занять позиции боевиков.

Свой профессиональный праздник - День тыла вооруженных сил России - часть подразделений встречают в зоне проведения спецоперации. Специалисты выполняют задачи по материально-техническому обеспечению войск. Работа идет круглые сутки. На передовую доставляют все необходимое. Зачастую - под обстрелами радикалов.

Кадры одного из новых районов дислокации мотострелков Западного военного округа сегодня публикует Минобороны. В полевом лагере тыловики развернули мобильный банно-прачечный комбинат, хлебопекарню и пункт выдачи воды. На линию соприкосновения привезли боеприпасы и ГСМ.

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