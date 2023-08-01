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Наступление боевиков сорвано: стали известны новые герои СВО

09:03
  • вторник
  • 01 августа 2023

Российские военные демонстрируют мужество и профессионализм

Министерство обороны России сообщило о новых подвигах военных в зоне СВО.

Командир минометной батареи Александр Черкасов в ходе воздушной разведки обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ. Старший лейтенант оперативно передал координаты цели своим подчиненным и сам корректировал огонь. Уничтожено большое количество живой силы и техника противника. Наступление боевиков сорвано.

Капитан Александр Поплевко сумел вывести из-под удара националистов нашу колонну с отремонтированным вооружением, поврежденным во время боев. Прицельным залпом из восстановленого миномета огневая точка неприятеля была ликвидирована, а техника без повреждений и в срок доставлена на передовую.

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