Соцвыплаты и цифровой рубль: как изменится жизнь россиян с 1 августа

В некоторых регионах нуждающимся начнут выплачивать единовременное пособие на подготовку детей к учебному году

Сегодня, 1 августа, в России вступает в силу целый ряд нововведений.

Повысятся выплаты работающим пенсионерам. Перерасчет социальный фонд проведет автоматически, никаких заявлений не требуется.

В Подмосковье малоимущие многодетные семьи станут получат ежегодную субсидию на каждого ребенка- школьника. А в некоторых регионах нуждающимся начнут выплачивать единовременное пособие на подготовку детей к учебному году.

Вступает в силу закон и о цифровом рубле. Эта новая форма национальной валюты в дополнение к наличному и безналичному расчету. В августе запустят пилотный проект, массовое внедрение цифрового рубля начнется в 2025 году.

С этого дня также повышается утилизационный сбор на ввозимые в страну легковые, коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Исключение для транспортных средств с объемом двигателя не больше 3 литров. И только в том случае, если они предназначены для личного пользования.

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