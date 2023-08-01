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В Канаде из-за природных пожаров может выгореть целый город

09:08
  • вторник
  • 01 августа 2023

Огонь уже подбирается к улицам

В Канаде из-за природных пожаров эвакуируют целый город. Населенный пункт Осойос расположен в Британской Колумбии на границе с американским штатом Вашингтон, передает "ТВ Центр".

Огонь уже подбирается к улицам - местные власти опасаются, что к завтрашнему вечеру город выгорит полностью. Без крова рискуют остаться более пяти тысяч человек.

В борьбе со стихией пожарным помогает авиация, но взять ситуацию под контроль пока не получается. По обе стороны границы сейчас горит около двух тысяч гектаров леса.

В Канаде нынешний сезон - рекордный по числу пожаров, жертвами уже стали четыре человека.

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