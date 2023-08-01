Москвичам подсказали дату крупнейшего в году Суперлуния

Уже скоро

Непривычно большую и яркую Луну могли наблюдать этой ночью жители столичного региона и соседних областей. Небесное явление связано с совпадением двух событий, объясняет "ТВ Центр".

Во-первых, видимый диск спутника полностью освещен Солнцем. И во-вторых, Луна максимально сблизилась с нашей планетой. Из-за этого выглядит примерно на семь процентов крупнее, чем обычно.

В популярной астрономии нынешнюю земную спутницу называют "осетровой". Имя ей дали североамериканские индейцы. По их наблюдениям, в этой время на Великих озерах особенно хорошо ловятся осетры.

В нынешнем месяце Суперлуние можно увидеть дважды. Полюбоваться редким астрономическим явлением можно будет еще в ночь на 30 августа. По словам астрономов, оно станет крупнейшим в году.

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