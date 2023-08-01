Минобороны: ВСУ вновь пытались атаковать корабли Черноморского флота

Попытка провалилась

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаковать с использованием безэкипажных катеров патрульные корабли Черноморского флота России "Сергей Котов" и "Василий Быков". Об этом во вторник, 1 августа, рассказали в пресс-службе российского Министерства обороны.

Ведомство уточнило, что катера были ликвидированы огнем из штатного вооружения российских кораблей, а "Сергей Котов" и "Василий Быков" продолжают выполнять поставленные задачи.

27 июля стало известно о попытке спецслужб Украины совершить теракт на корабле Черноморского флота, который нес высокоточное ракетное вооружение. Федеральная служба безопасности задержала военнослужащего ВМФ России, завербованного киевским режимом. У него нашли две самодельных бомбы общей массой 1 килограмм в тротиловом эквиваленте.

Этому предшествовала попытка ВСУ атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" с применением двух безэкипажных катеров. Нападение было отражено. Вражеские цели уничтожены.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"