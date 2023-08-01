Глава Генштаба ВС России проверил пункт управления на запорожском направлении

Герасимов подчеркнул важность своевременного выявления украинских сил

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении. Об этом во вторник, 1 августа, рассказали в российском Министерстве обороны.

Во время инспекции Герасимову доложили об обстановке на данном направлении и ходе реализации боевых задач, а также о характере действий украинской армии.

Герасимов подчеркнул необходимость своевременно выявлять противника, наносить по нему превентивные удары и вести контрбатарейную борьбу, сообщает РИА Новости.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются наступать на запорожском направлении из-за колоссальных потерь. При этом российские военные отмечают "неслаженные действия противника, который начал формировать сводные штурмовые группы из разных подразделений и бригад, чтобы продолжать бросать своих солдат на убой", подчеркнул Балицкий.

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее указал на "полезность" того, что президент Украины Владимир Зеленский "подписал бумажку о запрете переговоров" с Россией, поскольку это позволит довести спецоперацию до победного конца.

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