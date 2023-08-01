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Глава Генштаба ВС России проверил пункт управления на запорожском направлении

08:21
  • вторник
  • 01 августа 2023

Герасимов подчеркнул важность своевременного выявления украинских сил

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении. Об этом во вторник, 1 августа, рассказали в российском Министерстве обороны.
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Во время инспекции Герасимову доложили об обстановке на данном направлении и ходе реализации боевых задач, а также о характере действий украинской армии.

Герасимов подчеркнул необходимость своевременно выявлять противника, наносить по нему превентивные удары и вести контрбатарейную борьбу, сообщает РИА Новости.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются наступать на запорожском направлении из-за колоссальных потерь. При этом российские военные отмечают "неслаженные действия противника, который начал формировать сводные штурмовые группы из разных подразделений и бригад, чтобы продолжать бросать своих солдат на убой", подчеркнул Балицкий.

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее указал на "полезность" того, что президент Украины Владимир Зеленский "подписал бумажку о запрете переговоров" с Россией, поскольку это позволит довести спецоперацию до победного конца.

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