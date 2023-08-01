Российские военные перешли в контрнаступление

Совершенные украинскими националистами теракты на территории России свидетельствуют об отчаянии главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Напомним, что накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что устроенные ВСУ террористические акты в Москве придают "уверенность" в эффективности анонсированного странами Запада контрнаступления. По его словам, удары БПЛА по мирным объектам столицы России являются "актом справедливости".

"Он идет к преждевременной смерти. Такова реальность, это акт отчаяния номер один", - заявил Джонсон, отвечая на вопрос журналиста о том, как именно можно интерпретировать высказывания главы киевского режима.

При этом аналитик американской разведки подчеркнул, что в ближайшее время ВС России совершат "возмездие" за совершенные режимом Зеленского военные преступления в Москве. По его словам, такие действия украинской армии указывают на беспомощность Киева в противостоянии с российскими военными в зоне СВО.

Он также добавил, что военнослужащие армии России продолжают наступательные действия на Купянском направлении, в то время как некомпетентные решения украинских генералов привели к истощению боевого и оборонительного потенциала ВСУ.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве и Московской области была пресечена новая попытка террористической атаки киевского режима. По его словам, украинским беспилотникам удалось повредить фасад одной из башен комплекса "Москва-Сити".

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