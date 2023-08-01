ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Его ожидает смерть": в США назвали теракты в России актом отчаяния Зеленского

08:48
  • вторник
  • 01 августа 2023

Российские военные перешли в контрнаступление

Совершенные украинскими националистами теракты на территории России свидетельствуют об отчаянии главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.   

Патрушев: атаки дронов ВСУ на Россию курирует Запад
Собянин сообщил о новой попытке беспилотников атаковать Москву

Напомним, что накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что устроенные ВСУ террористические акты в Москве придают "уверенность" в эффективности анонсированного странами Запада контрнаступления. По его словам, удары БПЛА по мирным объектам столицы России являются "актом справедливости".   

"Он идет к преждевременной смерти. Такова реальность, это акт отчаяния номер один", - заявил Джонсон, отвечая на вопрос журналиста о том, как именно можно интерпретировать высказывания главы киевского режима.

При этом аналитик американской разведки подчеркнул, что в ближайшее время ВС России совершат "возмездие" за совершенные режимом Зеленского военные преступления в Москве. По его словам, такие действия украинской армии указывают на беспомощность Киева в противостоянии с российскими военными в зоне СВО.

Он также добавил, что военнослужащие армии России продолжают наступательные действия на Купянском направлении, в то время как некомпетентные решения украинских генералов привели к истощению боевого и оборонительного потенциала ВСУ.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве и Московской области была пресечена новая попытка террористической атаки киевского режима. По его словам, украинским беспилотникам удалось повредить фасад одной из башен комплекса "Москва-Сити".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.