Он сумел остановить колонну ВСУ

Один российский танк уничтожил целую украинскую бронеколонну в районе Запорожья. Об этом написало индийское издание Hindustan Times.

Авторы материала подчеркнули, что российскому танку удалось уничтожить как минимум два украинских танка и пять машин MRAP M1224 MaxxPro американского производства, при этом "украинские танки и бронетехнику разнесло вдребезги".

Как отмечается в сюжете, российский танк использовал лесополосу для укрытия и постоянно вел огонь по противнику. Сама боевая машина в ходе столкновения с неприятелем не получила существенных повреждений.

Ранее в российском Министерстве обороны рассказали, что за минувшие сутки "Южная" группировка ВС России отразила одиннадцать атак противника на донецком направлении. Российская авиация и артиллерия уничтожили более 200 боевиков ВСУ.

Также российские военные ведут успешное наступление на купянском направлении. Штурмовые отряды "Западной" группировки войск продвигаются в направлении Новоселовского в ЛНР. Нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в нескольких районах республики.

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