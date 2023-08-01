Лондон не выдал визы участникам сессии пенсионного фонда ООН из России

Великобритания нарушила обязательства принимающей стороны

Британские власти не выдали российским делегатам визы для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН (ОПФП ООН).

Как рассказали в постоянном представительстве России при всемирной организации, сессия проходила в Лондоне с 23 по 28 июля, а россияне должны были участвовать в ней по приглашению Международной морской организации (IMO).

Однако Лондон счел возможным "не только нарушить свои международные обязательства как страна, где размещена штаб-квартира IMO, но и бросить вызов соответствующим решениям Генассамблеи ООН и Конференции ФАО", указали российские дипломаты.

В заявлении на сайте постпредства подчеркивается неприемлемость подобной безответственности со стороны британских властей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что и Вашингтон устраивает настоящий геноцид в отношении сотрудников российских СМИ. Она привела в пример ситуацию с корпунктом российского информационного агентства ТАСС. Там получили уведомление от Wells Fargo Bank о закрытии счетов. При этом российские журналисты не смогли получить американские визы для освещения работы России во время ее председательства в Совете Безопасности ООН.

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