Индустрия суррогатного материнства на Украине процветает

Преступления против детей поддерживаются киевским режимом на самом высоком уровне. Такое заявление сделал во вторник, 1 августа, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале политик указал, что торговля детьми — большой нелегальный бизнес, поэтому многие страны запрещают суррогатное материнство. В России принят закон о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей, аналогичные шаги предприняты в Китае, Франции, Германии, Италии, Индии и других государствах.

Но не на Украине, подчеркнул Володин. Там индустрия суррогатного материнства процветает, тысячи украинских девушек, чьих супругов забрали на фронт, вынуждены соглашаться на это ради пропитания.

Спикер Госдумы отметил, что власти Украины "в надежде угодить своим западным хозяевам продолжают истреблять украинский народ".

Ранее офис специального представителя генерального секретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов в своем докладе за 2022 год отметил причастность ВСУ к гибели и нанесению увечий детям, их незаконному удержанию и использованию в качестве живого щита, атакам на школы и больницы и их использованию в качестве военных объектов.

Несмотря на этом, вносить Украину в перечень государств, нарушающих права детей, не стали, а вот Россия в данном списке оказалась.

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