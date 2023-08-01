ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин обвинил киевский режим в поддержке преступлений против детей

09:20
  • вторник
  • 01 августа 2023

Индустрия суррогатного материнства на Украине процветает

Преступления против детей поддерживаются киевским режимом на самом высоком уровне. Такое заявление сделал во вторник, 1 августа, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.
Россия призвала ООН дать объективную оценку террористическим методам Украины

В своем Telegram-канале политик указал, что торговля детьми — большой нелегальный бизнес, поэтому многие страны запрещают суррогатное материнство. В России принят закон о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей, аналогичные шаги предприняты в Китае, Франции, Германии, Италии, Индии и других государствах.

Но не на Украине, подчеркнул Володин. Там индустрия суррогатного материнства процветает, тысячи украинских девушек, чьих супругов забрали на фронт, вынуждены соглашаться на это ради пропитания.

Спикер Госдумы отметил, что власти Украины "в надежде угодить своим западным хозяевам продолжают истреблять украинский народ".

Ранее офис специального представителя генерального секретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов в своем докладе за 2022 год отметил причастность ВСУ к гибели и нанесению увечий детям, их незаконному удержанию и использованию в качестве живого щита, атакам на школы и больницы и их использованию в качестве военных объектов.

Несмотря на этом, вносить Украину в перечень государств, нарушающих права детей, не стали, а вот Россия в данном списке оказалась.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.