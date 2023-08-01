ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Политолог Миршаймер: Запад переоценил эффективность антироссийских санкций

09:34
  • вторник
  • 01 августа 2023

Рестрикции США и ЕС были обречены на провал

Страны "коллективного" Запада переоценили эффективность введения экономических рестрикций против России. Об этом в интервью изданию Grayzone заявил американский политолог Джон Миршаймер.

Посольство России: санкции США доказывают оправданность укрепления суверенитета
В ФРГ оценили негативный эффект от антироссийских санкций

"Русские выступили лучше, чем ожидал Запад", - заявил Миршаймер.

При этом аналитик подчеркнул, что попытки западных стран нанести экономическому сектору России поражение были обречены на провал из-за разногласий между странами ЕС.

Он также добавил, что антироссийские санкции, прежде всего, сказались на благосостоянии стран европейского континента. По его словам, на данный момент лидеры ведущих стран Европы пытаются минимизировать последствия инфляционных процессов.

Ранее лидер политической партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла заявил, что введенные против Москвы санкции стран Запада вредят простым гражданам ЕС больше, чем России. По его словам, ограничительные меры западных стран не смогли "уничтожить" экономический потенциал России. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Джон Миршаймер
Джон Миршаймер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.