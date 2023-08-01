Политолог Миршаймер: Запад переоценил эффективность антироссийских санкций

Рестрикции США и ЕС были обречены на провал

Страны "коллективного" Запада переоценили эффективность введения экономических рестрикций против России. Об этом в интервью изданию Grayzone заявил американский политолог Джон Миршаймер.

"Русские выступили лучше, чем ожидал Запад", - заявил Миршаймер.

При этом аналитик подчеркнул, что попытки западных стран нанести экономическому сектору России поражение были обречены на провал из-за разногласий между странами ЕС.

Он также добавил, что антироссийские санкции, прежде всего, сказались на благосостоянии стран европейского континента. По его словам, на данный момент лидеры ведущих стран Европы пытаются минимизировать последствия инфляционных процессов.

Ранее лидер политической партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла заявил, что введенные против Москвы санкции стран Запада вредят простым гражданам ЕС больше, чем России. По его словам, ограничительные меры западных стран не смогли "уничтожить" экономический потенциал России.

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