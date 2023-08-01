При падении подъемного крана в Индии погибли не менее 16 человек

Идет поисково-спасательная операция

Не менее 16 человек погибли и трое пострадали при падении подъемного крана в центральной Индии. Трагедия произошла в штате Махараштра, сообщает "ТВ Центр".

Во время работ по строительству скоростной автомагистрали гигантская машина мостового типа сорвалась с опор и рухнула прямо на людей.

Сейчас на месте идет поисково-спасательная операция. По словам представителей экстренных служб, под обломками конструкций еще могут находиться пострадавшие.

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