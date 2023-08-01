Собянин: Завершается отделка на станции "Лианозово" нового участка салатовой ветки метро

Открытие запланировано на осень 2023 года

Отделка на станции "Лианозово" нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро завершается. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Открытие запланировано на осень 2023 года.

Станция расположена в районе Дмитровского шоссе рядом с МКАД. Со станции можно будет совершить пересадку на МЦД-1 и наземный городской транспорт.

Новый участок салатовой ветки со станциями "Лианозово", "Яхромская" и "Физтех" планируется открыть осенью. По словам Собянина, участок улучшит транспортную доступность для более чем 500 тысяч жителей районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский, Лианозово и пос. Северный, а также города Долгопрудный Московской области.

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