Сенатор Пушков: Байден и Трамп могут выбыть из президентской гонки

Действующий хозяин Белого дома не сможет участвовать в предстоящих выборах

Уголовные дела и коррупционные расследования могут выбить из предвыборной гонки как бывшего президента США Дональда Трампа, так и действующего хозяина Белого дома Джо Байдена. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

"Из предвыборной гонки могут быть выбиты как Трамп, если ему не удастся отбиться от обвинений, так и Байден – в силу обвинений в коррупции или по состоянию здоровья", - написал Пушков.

При этом сенатор подчеркнул, что разгульная жизнь сына нынешнего американского лидера может перечеркнуть всю политическую карьеру его отца. По его словам, на данный момент вокруг семьи Байдена накапливается "критическая масса" разоблачений.

Он также добавил, что для продолжения предвыборной компании бывший президент США Дональд Трамп должен "отбиться" от обвинений, выдвинутых по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее бывший хозяин Белого Дома Дональд Трамп заявил, что продолжит политическую борьбу за пост президента США. По его словам, выдвинутые обвинения не могут запретить ему участвовать в предстоящих выборах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"