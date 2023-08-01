Киев призвал НАТО защитить украинские зерновозы

После прекращения зерновой сделки гуманитарные коридоры в Черном море закрыты

Посол Украины в Германии Алексей Макеев выразил мнение, что на фоне прекращения действия зерновой сделки Североатлантический альянс должен защитить украинские зерновозы, пересекающие Черное море.

Дипломат заявил в интервью германским СМИ, что "если бы НАТО защищала украинские грузовые и торговые суда, проходящие через Черное море, это было бы очень хорошим знаком, подобно тому как НАТО и ЕС защищали или защищают морские пути от пиратства в Средиземном море или на Африканском Роге".

При этом Макеев отметил, что "ни одно судно в настоящее время не чувствует себя в безопасности и свободно в Черном море", сообщает ТАСС.

Ранее бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что вывоз украинского зерна в страны Европы необходимо осуществлять при поддержке конвоев альянса. По его словам, основными средствами конвоирования станут две постоянные морские боевые группы военно-политического блока.

Однако аналитики турецкого издания Milliyet отмечали, что использование военных конвоев странами НАТО для вывоза украинского зерна в Европу не только нарушит Конвенцию Монтрё, но и спровоцирует опасные ситуации в черноморском регионе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"